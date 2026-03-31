Muscoli artificiali più forti e flessibili | studio innovativo con Politecnico di Bari e Mit del Massachussets

Un team di ricerca formato dal RoboPhysics Laboratory di un istituto italiano e da un centro di ricerca statunitense ha sviluppato muscoli artificiali con un diametro di soli due millimetri. Questi muscoli combinano elevate capacità di flessibilità e forza, e sono in grado di simulare il movimento del tessuto muscolare umano senza l’uso di motori esterni. Lo studio ha coinvolto tecnologie innovative nel campo della robotica e dei materiali.

Numerosi i campi di applicazione della ricerca: "Dalla medicina riabilitativa, alla robotica soffice, ai dispositivi di supporto muscolare in contesti anche industriali" “Questa nuova tecnologia - spiega Ozgun Kilic Afsar, dottoranda del Tangible Media group al MIT Media Lab - non richiede più l’utilizzo di compressori né serbatoi, è azionata senza fili ed è silenziosa. Inoltre, è perfettamente scalabile, semplicemente connettendo le fibre”. Innumerevoli i campi di utilizzo della scoperta: “Le possibili applicazioni sono molteplici – conclude il professor Cacucciolo -. Penso alla medicina riabilitativa, alla robotica soffice, ai dispositivi di supporto muscolare in contesti anche industriali, dove sono richieste alte prestazioni muscolari”. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Muscoli artificiali più forti e flessibili: studio innovativo con Politecnico di Bari e Mit del Massachussets Articoli correlati Rinnovato il protocollo tra Carabinieri e Politecnico di Bari: "Sinergie su ricerca e studio"Il rettore del Politecnico di Bari, Umberto Fratino, e il comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Divisione Iacopo Mannucci... Scuola più tardi al mattino: uno studio dimostra che orari flessibili migliorano il sonno, la salute e i risultati scolastici degli adolescentiUno studio pubblicato sul Journal of Adolescent Health da ricercatori dell'Università di Zurigo e dell'Ospedale pediatrico di Zurigo ha misurato gli... Contenuti utili per approfondire su Muscoli artificiali più forti e... Il PoliBa e il Mit creano nuova generazione di muscoli artificialiSono sottilissimi, con un diametro due millimetri, estremamente flessibili, forti e in grado di simulare il comportamento dei muscoli del corpo umano senza l'ausilio di ingombranti motori esterni. (AN ... ansa.it Muscoli più forti con smartwear e t-shirt intelligentiIndumenti intelligenti rivoluzionano il fitness con monitoraggio avanzato e immersività. Sensori integrati in tessuti forniscono feedback in tempo reale per ottimizzare allenamenti e prevenire ... milanofinanza.it