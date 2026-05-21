Le due Coree in una partita di calcio

Per la prima volta dal 2018, una squadra della Corea del Nord ha partecipato a una partita di calcio in Corea del Sud. La gara si è svolta in uno stadio nel sud del paese, con la presenza di spettatori e media locali. L’evento ha rappresentato un momento storico, poiché le due nazioni non avevano avuto incontri ufficiali di questo tipo da diversi anni. La partita si è conclusa con un risultato che ha coinvolto entrambe le squadre, attirando l’attenzione dei tifosi e delle autorità sportive di entrambe le parti.

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Una squadra nordcoreana è andata a giocare in Corea del Sud per la prima volta dal 2018: molti sudcoreani tifavano anche per lei Mercoledì sera alle semifinali della Champions League femminile asiatica disputata nello stadio di Suwon, in Corea del Sud, buona parte dei tifosi esultava sia quando segnava la squadra di casa sia quando a fare gol era la squadra in trasferta. Il motivo è che era la prima volta dal 2018 che una squadra sportiva della Corea del Nord, il Naegohyang, giocava una partita in Corea del Sud. Poiché non potevano essere presenti tifosi nordcoreani, migliaia di sudcoreani hanno fatto il tifo anche per il Naegohyang, una scena in cui è emerso lo storico desiderio di riunificazione dei due paesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le due Coree in una partita di calcio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ITALIA-COREA 2002: La partita più scandalosa della storia dei Mondiali Sullo stesso argomento Aggrediscono agenti dopo una partita di calcio, un arresto e una denunciaTempo di lettura: < 1 minuto Incidenti al termine di Savoia-Scafatese, valida per la “poule scudetto” di serie D: u n arresto e una denuncia a Torre... Lanciano petardi durante la partita di calcio, il Questore emette due daspoLanciano petardi durante la partita di calcio Batia-Narnese: daspo per due giovani e denuncia. Le due Coree in una partita di calcioUna squadra nordcoreana è andata a giocare in Corea del Sud per la prima volta dal 2018: molti sudcoreani tifavano anche per lei ... ilpost.it