Dopo la partita di calcio tra le squadre Savoia e Scafatese, valida per la “poule scudetto” di serie D, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto alcuni tifosi. Due persone sono state arrestate e altre denunciate dalle forze dell'ordine. Gli agenti presenti sul posto sono state aggredite da alcuni tifosi che hanno reagito al termine della gara. L'episodio si è verificato nella città di Torre Annunziata e ha portato all'intervento delle autorità per sedare la situazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidenti al termine di Savoia-Scafatese, valida per la “poule scudetto” di serie D: u n arresto e una denuncia a Torre Annunziata. È accaduto ieri pomeriggio, quando gli agenti del locale commissariato di polizia hanno tratto in arresto un uomo di 56 anni per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre una donna è stata denunciata per lo stesso reato in concorso. Da ciò che si apprende, i poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico presso la stadio Giraud, al termine dell’incontro, sono stati aggrediti dalla donna che, dopo aver colpito un agente con l’asta di una bandiera, è stata bloccata. In. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggrediscono agenti dopo una partita di calcio, un arresto e una denuncia

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