Le avventure di Cliff Booth | lo spin-off di C’era una volta a… Hollywood arriva al cinema in IMAX

Netflix ha annunciato la distribuzione internazionale del film Le avventure di Cliff Booth, spin-off del celebre film C’era una volta a… Hollywood. La pellicola sarà disponibile nelle sale IMAX, in alcune nazioni, e attraverso la piattaforma di streaming della società. La produzione è stata realizzata con un cast e un team di registi differenti rispetto all’opera originale. La data di uscita nei cinema e online non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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