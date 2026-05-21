Le avventure di Cliff Booth | lo spin-off di C’era una volta a… Hollywood arriva al cinema in IMAX
Netflix ha annunciato la distribuzione internazionale del film Le avventure di Cliff Booth, spin-off del celebre film C’era una volta a… Hollywood. La pellicola sarà disponibile nelle sale IMAX, in alcune nazioni, e attraverso la piattaforma di streaming della società. La produzione è stata realizzata con un cast e un team di registi differenti rispetto all’opera originale. La data di uscita nei cinema e online non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Netflix ha ufficializzato la strategia di distribuzione globale per Le avventure di Cliff Booth (The Adventures of Cliff Booth), lo spin-off di C’era una volta a. Hollywood. La pellicola beneficerà di una finestra di distribuzione cinematografica esclusiva di due settimane nelle sale IMAX di tutto il mondo a partire dal prossimo 25 novembre 2026, in concomitanza con il weekend del Ringraziamento americano. Successivamente alla breve programmazione sul grande schermo, il film approderà direttamente in streaming nel catalogo di Netflix il 23 dicembre 2026. Il progetto, che vanta un budget stanziato da Netflix di circa 200 milioni di dollari, vede il ritorno di Brad Pitt nei panni dello scafato stuntman Cliff Booth, ruolo che gli è valso il Premio Oscar® nel 2019. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Adventures of Cliff Booth | Tarantino & Fincher Team-up for a Once Upon a Time in Hollywood Sequel
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