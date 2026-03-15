Al momento, sono disponibili solo un teaser trailer e poche informazioni sul film

Allora, chi fa parte del cast del film Le avventure di Cliff Booth? Dall'aprile dell'anno scorso, le voci sul tredicesimo film di David Fincher, indicato da Netflix come Le avventure di Cliff Booth, suscitano sempre la curiosità della maggior parte della comunità dei cinefili. Ora, sulla scia di un trailer del Super Bowl della durata di 64 secondi, che non contiene un titolo ufficiale del film o una data di uscita presumibilmente fissata per quest'anno, il progetto è più che mai nel raggio della nostra attenzione. La nuova pellicola, avvolta dal consueto velo di segretezza di ogni produzione di Quentin Tarantino, è un sequel non convenzionale del suo nono film (e a mio avviso, il migliore), C'era una volta a. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sul film Le avventure di Cliff Booth abbiamo ancora poco, oltre a un teaser trailer vago, ma le news sul cast sono eccitanti

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