Un nuovo film con Brad Pitt nel ruolo di uno stuntman verrà distribuito in anticipo rispetto alle aspettative. La pellicola, diretta da un regista noto per le collaborazioni con grandi nomi del cinema, sarà disponibile prima nelle sale cinematografiche e successivamente su Netflix. Le date di uscita sono state annunciate, indicando un'uscita nelle sale prima di arrivare sulla piattaforma di streaming. La produzione coinvolge anche un regista famoso per il suo stile visivo e narrativo.

Brad Pitt tornerà nei panni dello stuntman scavezzacollo che risolve i problemi degli studios: ecco le date di uscita del film diretto da David Fincher al cinema e su Netflix. Aprite le vostre agende per un doppio appuntamento imperdibile. A sorpresa sono state svelate le date di uscita dell'atteso Cliff Booth. Sciolte le riserve della vigilia. Il film scritto da Tarantino e diretto da David Fincher arriverà nei cinema IMAX per due settimane prima di approdare in streaming su Netflix. La pellicola che narra le gesta dello scafato stuntman interpretato da Brad Pitt, di cui abbiamo fatto la conoscenza in C'era una volta a. Hollywood, uscirà nelle sale IMAX per un'uscita esclusiva di due settimane il 25 novembre, in coincidenza con la Festa del Ringraziamento negli USA, e poi arriverà . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cliff Booth: il film di Fincher e Tarantino arriva prima al cinema (e c’è la data Netflix)

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The Adventures of Cliff Booth (2026) — David Fincher Directs Tarantino's Script & Everything We Know

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