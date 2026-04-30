Il numero di basi militari statunitensi in Italia varia a seconda delle fonti, ma sono presenti in diverse località strategiche. Tra queste ci sono la base di Sigonella, importante punto di raccordo nel Mediterraneo, e quella di Aviano, sede di operazioni aeree e allenamenti. Le installazioni sono distribuite sul territorio nazionale, con alcuni siti che ospitano strumenti e personale militare statunitense. Recentemente, si è parlato di un possibile ritiro delle truppe da alcuni paesi europei, tra cui l’Italia.

Donald Trump torna all'attacco e minaccia di ritirare le truppe Usa da Italia, Spagna e Germania. Il motivo? Colpire i «cattivi» della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran. E così dopo le prime critiche mosse dal presidente per il rifiuto ricevuto dai paesi Ue nell'usare le basi militare, il tycoon torna a puntare il dito contro l'Italia e i paesi del vecchio continente. Ma quante sono le basi Usa e Nato nel nostro Paese e quanti sono i soldati americani? Numeri alla mano: i soldati e la basi Usa in Italia In Italia si trovano 13 mila soldati americani, in Spagna 4 mila, mentre in Germania sono circa 39 mila dislocati tra le basi di Ramstein, Garnison e Grafenwoeh.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Basi Usa in Italia, quante sono e dove si trovano: da Sigonella ad Aviano, il ruolo srategico e la mappa completa

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