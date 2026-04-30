Basi Usa in Italia quante sono e dove si trovano | da Sigonella ad Aviano il ruolo strategico e la mappa completa

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia della presenza di basi militari statunitensi in Italia, tra cui quelle di Sigonella e Aviano. Queste installazioni svolgono un ruolo strategico nel Mediterraneo e in Europa. La discussione sulle presenze americane nel paese si intreccia con le recenti dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, che ha minacciato di ritirare i militari da Italia, Spagna e Germania, accusando alcuni alleati di non aver fornito supporto nella guerra.

Donald Trump torna all'attacco e minaccia di ritirare le truppe Usa da Italia, Spagna e Germania. Il motivo? Colpire i «cattivi» della Nato che non lo hanno aiutato nella guerra in Iran. E così dopo le prime critiche mosse dal presidente per il rifiuto ricevuto dai paesi Ue nell'usare le basi militare, il tycoon torna a puntare il dito contro l'Italia e i paesi del vecchio continente. Ma quante sono le basi Usa e Nato nel nostro Paese e quanti sono i soldati americani? Numeri alla mano: i soldati e la basi Usa in Italia In Italia si trovano 13 mila soldati americani, in Spagna 4 mila, mentre in Germania sono circa 39 mila dislocati tra le basi di Ramstein, Garnison e Grafenwoeh.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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