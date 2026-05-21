Le 1000 Miglia d’Italia La costruzione di un’eccellenza nazionale dal 1927 la mostra a Roma
È stata inaugurata a Roma una mostra dedicata alle 1000 Miglia, la storica corsa automobilistica nata nel 1927. La gara si svolgeva tra Brescia e Roma, con un percorso di circa 1.000 miglia, e si disputava su strade aperte al traffico, completando il tragitto in meno di 24 ore. La manifestazione si è consolidata nel tempo come un simbolo della tradizione motoristica e dell’ingegno italiano, mantenendo un forte legame con le proprie origini e con l’evoluzione del settore automobilistico nel corso degli anni.
Da Brescia a Roma e ritorno, su strade aperte al traffico, in meno di 24 ore: quando nel 1927 la 1000 Miglia prese forma, nessuno immaginava che sarebbe diventata uno dei simboli più riconoscibili dell’identità italiana nel mondo.Quasi un secolo dopo, quella storia trova la sua sede naturale a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Sono andato fino in Toscana partendo dalla Germania settentrionale con questo amato pezzo d'arte. reddit
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