Le 1000 Miglia d’Italia La costruzione di un’eccellenza nazionale dal 1927 la mostra a Roma

È stata inaugurata a Roma una mostra dedicata alle 1000 Miglia, la storica corsa automobilistica nata nel 1927. La gara si svolgeva tra Brescia e Roma, con un percorso di circa 1.000 miglia, e si disputava su strade aperte al traffico, completando il tragitto in meno di 24 ore. La manifestazione si è consolidata nel tempo come un simbolo della tradizione motoristica e dell’ingegno italiano, mantenendo un forte legame con le proprie origini e con l’evoluzione del settore automobilistico nel corso degli anni.

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