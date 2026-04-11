La 1000 Miglia Experience a Brindisi | le Vespa storiche incantano tutti

A Brindisi si è svolta per la prima volta la 1000 Miglia Experience Italy, un evento che ha visto protagoniste le vetture storiche e le Vespa d'epoca. La manifestazione ha attirato appassionati e visitatori, portando alla ribalta la città come sede esclusiva di questa competizione. La presenza di veicoli d’epoca e di modelli iconici ha creato un’atmosfera particolare lungo le strade pugliesi.

BRINDISI - La Puglia conquista la 1000 Miglia Experience: Brindisi protagonista tra motori d'epoca e iconiche Vespa Per la prima volta nella sua storia, la 1000 Miglia Experience Italy sceglie la Puglia come palcoscenico esclusivo. Da giovedì 9 aprile, fino a domenica 12, cinquantaquattro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026 Miglia experience Italy, la gara internazionale con auto d'epoca fa tappa a BrindisiBRINDISI - La città di Brindisi fra i gioielli della 1000 Miglia experience Italy, che si rinnova con un’edizione che per la prima volta si svolgerà... Temi più discussi: 1000 Miglia Experience Italy alla scoperta di Ostuni; Miglia experience Italy, la gara internazionale con auto d'epoca fa tappa a Brindisi; A Bari arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epoca; 1000 Miglia Experience: in festa con le auto più belle del mondo. Via da Bari alla 1000 Miglia Experience Italy 20261000 Miglia Experience Italy si rinnova con un’edizione che per la prima volta si svolgerà interamente in Puglia. Dal 9 al 12 aprile gli equipaggi saranno ... bsnews.it Tutta la 1000 Miglia Experience 2026 in PugliaFino al 12 aprile, 54 equipaggi impegnati in prove di precisione a bordo di auto storiche e supercar moderne attraversano la regione del Sud Italia, tra zone di mare e borghi storici ... ruoteclassiche.quattroruote.it Radio Norba News. . PARTITA DA BARI LA "1000 MIGLIA EXPERIENCE" Il servizio di Michela Lopez - facebook.com facebook