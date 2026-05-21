Lazio Media Company | numeri da record per la finale di Coppa Italia

Durante la finale di Coppa Italia, la Lazio Media Company ha registrato oltre 200.000 visualizzazioni e più di 55.000 utenti unici. Sono stati raggiunti quasi 7 milioni di visualizzazioni complessive e oltre 3 milioni di account sui social media. Questi dati rappresentano numeri record per la piattaforma durante l’evento. La copertura digitale si è svolta attraverso vari canali e ha coinvolto un ampio pubblico online.

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