Lazio Media Company | numeri da record per la finale di Coppa Italia
Durante la finale di Coppa Italia, la Lazio Media Company ha registrato oltre 200.000 visualizzazioni e più di 55.000 utenti unici. Sono stati raggiunti quasi 7 milioni di visualizzazioni complessive e oltre 3 milioni di account sui social media. Questi dati rappresentano numeri record per la piattaforma durante l’evento. La copertura digitale si è svolta attraverso vari canali e ha coinvolto un ampio pubblico online.
Oltre 200.000 visualizzazioni e oltre 55.000 utenti unici, quasi 7 milioni di visualizzazioni totali e oltre 3 milioni di account raggiunti sui social. Questi sono i numeri, straordinari, riportati dalla la Media Company della Lazio per la finale di Coppa Italia contro l’Inter. Dati clamorosi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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