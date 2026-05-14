L’olandese, protagonista della finale di Coppa Italia, ha contribuito alla vittoria dell’Inter contro la Lazio all’Olimpico. Durante la partita, ha totalizzato diverse azioni positive, portando avanti i suoi compagni e creando occasioni offensive. Le statistiche ufficiali mostrano il suo ruolo chiave nel match, confermando il riconoscimento come MVP della partita. La sua prestazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi.

di Lorenzo Vezzaro Dumfries trascina i nerazzurri all’Olimpico: i numeri e le statistiche della prova dell’olandese contro la Lazio. L’Inter mette in bacheca la decima coppa nazionale della sua storia e lo fa nel segno di un Denzel Dumfries letteralmente inarrestabile. L’esterno olandese è stato premiato come miglior giocatore della sfida, risultando il fattore tattico determinante per scardinare la difesa di Maurizio Sarri grazie a una prova di forza, corsa e precisione. Il peso della spinta sulla fascia destra. La gara dell’olandese è stata un manifesto di atletismo e intelligenza tattica. Con 32 tocchi complessivi, Dumfries ha garantito una risalita del campo costante, facendo registrare una distanza totale di trasporto palla di 62.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter festeggia Dumfries: i numeri dell’MVP della finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio

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