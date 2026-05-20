La Lazio conquista il web | numeri record per la Media Company

La Lazio ha registrato numeri record sui social media, attirando un alto numero di interazioni e visualizzazioni per i loro contenuti online. Nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter, la squadra ha continuato a mantenere una forte presenza digitale. La Media Company della società ha condiviso dati che evidenziano un aumento significativo di followers, commenti e condivisioni, rendendo il club protagonista nel panorama digitale anche dopo l’evento sportivo.

Sconfitta sul campo, ma vincente a livello mediatico. La Lazio archivia la finale di Coppa Italia con l’Inter con i successi della sua Media Company che ha affrontato una sfida produttiva, editoriale e tecnologica senza precedenti. I numeri testimoniano la portata del lavoro svolto ed è stato lo stesso club romano, attraverso una nota, a sottolinearli: “Le trasmissioni in diretta, distribuite sulle nostre piattaforme ufficiali e su quelle dei nostri partner, hanno generato oltre 200 mila visualizzazioni e più di 55 mila utenti unici. La copertura social dei nostri contenuti, anche grazie alla collaborazione con Polymarket e Fabrizio Romano, ha raggiunto quasi 7 milioni di visualizzazioni totali e oltre 3 milioni di account. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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