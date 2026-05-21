L' azienda perugina Cryptosmart sperimenta la gestione fiscale automatizzata

Cryptosmart, piattaforma per lo scambio di criptovalute con sede a Perugia e controllata dalla Banca Popolare di Cortona, ha annunciato di aver integrato gratuitamente il regime fiscale amministrato nella sua piattaforma. Questa novità permette agli utenti di gestire il rapporto con l’Agenzia delle Entrate senza dover ricorrere a servizi esterni. L’azienda si distingue così come il primo in Italia a offrire questa funzione, semplificando le procedure legate alla gestione fiscale delle criptovalute.

Cryptosmart, exchange di criptovalute 100% italiano partecipato dalla Banca Popolare di Cortona, diventa il primo in Italia a integrare gratuitamente il regime fiscale amministrato all’interno della propria piattaforma, gestendo direttamente il rapporto tra utente e Agenzia delle entrate.Come. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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