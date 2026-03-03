Ceva Logistics sotto inchiesta per frode fiscale | sequestrati 27,3 milioni di euro alla azienda modello

La Procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo di oltre 27,3 milioni di euro a carico di Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa. La misura riguarda l'azienda, considerata un modello nel settore. Le autorità hanno eseguito il sequestro in risposta a un'indagine per frode fiscale.

La Procura di Milano ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza di oltre 27,3 milioni di euro nei confronti di Ceva Logistics Italia srl e Ceva Ground Logistics Italy spa. L'accusa è di frode fiscale attraverso fatture per operazioni inesistenti.