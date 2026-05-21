Lavoro Roccella | Piccolo balzo accesso donne strada giusta

Il rappresentante di un ministero ha annunciato che sono stati adottati interventi su tre fronti principali per incrementare la partecipazione femminile al lavoro. Questi interventi includono trasferimenti diretti, servizi di supporto e iniziative di conciliazione tra vita privata e professionale. Secondo le prime evidenze, si registra un lieve aumento nella percentuale di donne che accedono al mercato del lavoro, un dato che non si vedeva da tempo. La strategia adottata sembra aver prodotto i primi risultati sperati.

(Adnkronos) – "Noi abbiamo agito su tre fronti, essenzialmente: trasferimenti diretti, servizi e conciliazione e promozione del lavoro femminile, cosa che ha dato già dei buoni risultati, perché era da tanto tempo che la percentuale di accesso delle donne al lavoro rimaneva stabile. Con noi c'è stato un piccolo ma significativo balzo avanti che indica che questa strada che stiamo percorrendo è quella giusta". Lo ha detto Eugenia Maria Roccella, ministro per la Famiglia e le pari opportunità, intervenendo al Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola all'Eur. "Anche soltanto aver intitolato il mio ministero a questi tre elementi: natalità, famiglia, pari opportubità indica una precisa visione dei problemi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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