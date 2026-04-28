Lavoro Roccella annuncia sgravio contributivo per le aziende che favoriscono la conciliazione famiglia-lavoro

Al termine del Consiglio dei ministri, la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità ha presentato un bilancio delle politiche adottate e ha annunciato un nuovo incentivo per le aziende. La misura prevede uno sgravio contributivo per le imprese che promuovono iniziative di conciliazione tra vita familiare e lavoro. La proposta si inserisce nel quadro delle politiche volte a sostenere il rapporto tra lavoratori e famiglie.

Nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, la titolare del dicastero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha tracciato un bilancio delle politiche messe in campo e annunciato una novità importante per il mondo del lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Roccella: «Lavoro, per la sfida conciliazione meglio incentivi che obblighi»Rivendica le leggi contro la violenza maschile sulle donne e l’ultimo riparto per il 2025 «da 105,7 milioni, l’importo più alto di sempre» per... Bonus assunzioni Zes Unica, l’Inps sblocca lo sgravio contributivo per lavoratori al SudDopo mesi di attesa, l'Inps ha infine sbloccato ufficialmente il Bonus Zes Unica per agevolare le assunzioni nel Sud Italia.