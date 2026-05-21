Lavoro Rocca | Festival grande aiuto per amministratori
Il nuovo mandato ha visto un incontro tra il rappresentante dell'amministrazione e il presidente di un'associazione di categoria, volto a rafforzare la collaborazione sulla legalità regionale. Durante la riunione sono stati discussi obiettivi comuni e strategie per promuovere comportamenti trasparenti e rispettosi delle norme. La collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni di settore è stata al centro delle conversazioni, con particolare attenzione alle iniziative di sviluppo e di tutela delle imprese.
(Adnkronos) – "Con il presidente Rosario De Luca ci siamo visti all'inizio del mio mandato per il patto sull'Asseco per garantire la legalità nella nostra Regione. E' importante questo evento per affrontare un mondo, come il mercato del lavoro, che sta attraversando un cambiamento epocale. Momenti come il vostro sono infatti di grande aiuto per. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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