Lavoro Rocca | Festival grande aiuto per amministratori

Il nuovo mandato ha visto un incontro tra il rappresentante dell'amministrazione e il presidente di un'associazione di categoria, volto a rafforzare la collaborazione sulla legalità regionale. Durante la riunione sono stati discussi obiettivi comuni e strategie per promuovere comportamenti trasparenti e rispettosi delle norme. La collaborazione tra le istituzioni e le organizzazioni di settore è stata al centro delle conversazioni, con particolare attenzione alle iniziative di sviluppo e di tutela delle imprese.

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