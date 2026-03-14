Secondo un’indagine recente, il 73% di sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio ritiene che la collaborazione con la Provincia attraverso Palazzo Ducale funzioni in modo efficace. Gli amministratori esprimono un giudizio positivo riguardo al rapporto tra i loro Comune e l’ente provinciale, evidenziando un apprezzamento generale per il lavoro svolto in questa sede.

Con Palazzo Ducale si lavora bene: lo pensa il 73% di sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio che valutano positivamente il rapporto tra il proprio Comune e la Provincia. È uno dei dati emersi dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis, che ha analizzato la percezione e le aspettative degli amministratori pubblici locali rispetto agli ambiti di competenza istituzionale della Provincia di Lucca. L’indagine è stata condotta dal 12 al 22 gennaio scorsi, con modalità integrate cawi-cati-cami su un campione di 204 amministratori pubblici locali (sindaci, assessori e consiglieri) dei Comuni del nostro territorio. Si tratta di un inedito modello di ricerca che, per la prima volta in una provincia italiana, ascolta e registra le prospettive degli amministratori pubblici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Provincia ai raggi-X. Gli amministratori promuovono il lavoro di palazzo Ducale

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