Il festival Pontedera di parole Programma svelato | 80 eventi | Un grande lavoro di squadra

Il festival Pontedera di parole si svolgerà dal 7 al 12 aprile, coinvolgendo 19 luoghi diversi in città. Sono previsti più di 80 eventi suddivisi in sei sezioni tematiche, con l’obiettivo di portare momenti di discussione, incontri e letture nelle varie zone di Pontedera. La manifestazione è stata organizzata grazie a un lavoro di squadra tra diversi enti e persone coinvolte.

PONTEDERA Con oltre 80 appuntamenti, sei sezioni tematiche e 19 luoghi coinvolti in città, è iniziato il conto alla rovescia per Ponte di parole, il festival letterario diffuso che animerà la città dal 7 al 12 aprile. Nelle ultime ore è stato ufficializzato il calendario completo della manifestazione, consultabile anche sul sito dedicato www.pontediparolefestival.com e sui canali social del festival. La rassegna si articolerà nelle sezioni timeless, classic, teen spirit, school, performance e junior, con incontri, presentazioni, laboratori e momenti di spettacolo disposti in diversi spazi.