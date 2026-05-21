Nella giornata di controlli condotti dall’Ispettorato del lavoro tra Bergamo e zone vicine, sono stati riscontrati sei lavoratori in situazione irregolare su un totale di ventotto. Due ristoranti sono stati coinvolti nelle verifiche, che hanno portato all’applicazione di sanzioni di grande entità. Le ispezioni hanno riguardato principalmente la regolarità delle assunzioni e il rispetto delle normative sul lavoro. I controlli sono stati condotti in diverse attività del settore ristorazione presenti nell’area.

I CONTROLLI. Controlli dell’Ispettorato del lavoro tra città e provincia: scoperti 6 lavoratori irregolari su 28. Due attività sospese e multe da circa 8.500 euro ciascuna. Nei giorni scorsi, il personale ispettivo dell’Ispettorato del lavoro di Bergamo è stato impegnato in una serie di controlli, sia diurni che serali, nel settore dei pubblici esercizi. Le ispezioni hanno interessato attività operanti sia nel capoluogo che in provincia. In un ristorante della città sono stati trovati 4 lavoratori, 3 dei quali sono risultati privi di contratto di assunzione. In un altro ristorante, operante in un comune della provincia, sono stati identificati 24 lavoratori: di questi, 3 erano in nero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Lavoro nero, scattano maxi sanzioni in due ristoranti di Bergamo e dintorni

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LAVORO NERO, BLITZ DEI CARABINIERI: CHIUSO AUTOLAVAGGIO, VENTENNE DENUNCIATO | 09/01/2026

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