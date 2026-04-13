A Faicchio, un’attività commerciale è stata oggetto di controlli che hanno portato alla sospensione e a sanzioni amministrative per un importo di 15mila euro. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità relative al lavoro nero, coinvolgendo anche un percettore dell’Assegno di Inclusione. Quest’ultimo è stato segnalato all’INPS per le verifiche del caso. Le autorità hanno concluso le operazioni senza ulteriori dettagli pubblicati.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno effettuato l’accesso presso un’attività commerciale di Faicchio ed effettuato un controllo all’esito del quale è stato riscontrato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stata comunicata l’instaurazione del rapporto di lavoro e, pertanto, erano privi delle necessarie tutele retributive, previdenziali ed assistenziali.Inoltre, a seguito di successivi accertamenti, è emerso che uno dei dipendenti “in nero” apparteneva ad un nucleo familiare percettore dell’Assegno di Inclusione. Un altro dipendente non in regola risultava, invece, invalido civile nella misura del 100%....🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Faicchio, lavoro nero in un’attività commerciale: scattano sospensione e sanzioni per 15mila euro

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