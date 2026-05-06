L' azienda che assume a tempo indeterminato 200 guardie giurate anche a Monza e in Brianza

Un'azienda ha annunciato l'apertura di circa 200 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore della sicurezza, con possibilità di assunzione anche in zone come Monza e la Brianza. La ricerca riguarda principalmente figure di guardie giurate e si rivolge a chi cerca un impiego stabile e duraturo. Le selezioni sono aperte e le candidature sono aperte a persone interessate a lavorare nel settore della vigilanza.

Per chi cerca un lavoro a tempo indeterminato nel settore della sicurezza questa potrebbe essere l’occasione. Il Gruppo Sicuritalia, leader in Italia e secondo operatore privato in Europa nel settore della sicurezza, annuncia l’apertura di 200 posizioni per guardie giurate da inserire nel proprio.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Monza un Job Day tutto al femminile: l'azienda che cerca e assume donne Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: City Green Light assume in Brianza, come candidarsi; Biotech, Roche traina la crescita lombarda: 467 milioni di PIL e 1.500 posti di lavoro; Monza, il regalo della Colmar alla città: 100mila euro per lo sport, tre anni dopo; A Milano apre un nuovo supermercato: Iperal cerca personale da assumere. Monza, licenziamenti alla Sangalli: l’azienda respinge le accuse, i sindacati chiamano al presidioSi accende il confronto tra azienda e sindacati a Monza sul caso dei licenziamenti che coinvolgono due dipendenti della Impresa Sangalli ... mbnews.it Clima di alta tensione alla Sangalli: licenziati due delegati sindacali. L’azienda li ha fatti pedinare per oltre un meseMonza, la denuncia del Cub che questa mattina darà vita a un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. L’azienda respinge ogni accusa: i provvedimenti sono l’esito di regolari procedimenti disc ... ilgiorno.it «Ancora con un altro concerto contrattualizzato con tanto entusiasmo mesi fa e poi all'ultimo momento annullato con una telefonata e una mail disarmanti», ha detto Povia nel video pubblicato sui social. Il live di Povia previsto per il 6 maggio a Monza, nell’am - facebook.com facebook MONZA vs. modena. A casa, con la nostra famiglia. Ancora una volta: grazie, fratelli. x.com