Lavoro e occupazione in sanità confronto in Regione con i sindacati

Da anteprima24.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione Campania ha incontrato i rappresentanti sindacali del settore sanitario regionale. La discussione si è concentrata sulle questioni riguardanti il lavoro e l’occupazione nel comparto della sanità. Alla riunione hanno partecipato anche i dirigenti della Direzione Generale Salute. L’incontro si è svolto in un clima di confronto tra le parti per affrontare i temi legati alle condizioni lavorative e alle future politiche occupazionali nel settore sanitario regionale.

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Tempo di lettura: 2 minuti Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico insieme ai dirigenti della Direzione Generale Salute, ha ricevuto nella giornata di ieri a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti sindacali regionali del comparto Sanità. Erano presenti al tavolo: Nicola Ricci segretario generale Cgil Napoli e Campania, Antimo Morlando Funzione pubblica Cgil Campania, Luigi Savio SPI Cgil Campania, Franco Berardi sub reggente Cisl Campania, Luigi D’Emilio segretario generale Funzione pubblica CISL Campania, Lino Pietropaolo, segretario generale CISL Medici Campania, Giovanni Sgambati segretario generale Uil Campania, Vincenzo Torino segretario generale della UIL Funzione pubblica Campania e Vincenzo Martone segretario regionale UIL Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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