Lavoro e occupazione in sanità confronto in Regione con i sindacati

Ieri a Palazzo Santa Lucia il presidente della Regione Campania ha incontrato i rappresentanti sindacali del settore sanitario regionale. La discussione si è concentrata sulle questioni riguardanti il lavoro e l’occupazione nel comparto della sanità. Alla riunione hanno partecipato anche i dirigenti della Direzione Generale Salute. L’incontro si è svolto in un clima di confronto tra le parti per affrontare i temi legati alle condizioni lavorative e alle future politiche occupazionali nel settore sanitario regionale.

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