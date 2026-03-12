Vendita La Stampa | i sindacati a confronto con Regione Piemonte e Comune di Torino

I sindacati hanno incontrato rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Torino per discutere della vendita de La Stampa. La trattativa si è conclusa con la firma di un accordo preliminare che coinvolge l'ex editore, Gedi, John Elkann e la Sae di Alberto Leonardis. La questione rimane aperta per i sindacati e gli operatori del settore.

Come da richiesta avanzata dal comitato sostenuto dall'associazione Stampa Subalpina e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, è avvenuto l'incontro, nella giornata di giovedì 12 marzo al Grattacielo della Regione Piemonte, con Regione Piemonte e con il Comune di Torino al fine di condividere e valutare l'opportunità di istituire “un tavolo di approfondimento e coordinamento”. Attività di sostegno di cruciale importanza nelle prossime fasi della cessione da portare avanti con un “atteggiamento positivoe propositivo nei confronti di sceglie di investire in Piemonte e a Torino”, si legge nella nota. Importante è per i... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

