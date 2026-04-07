Regione Campania e sindacati a confronto sulla crisi delle Fonderie Pisano

Oggi nella sede della Regione Campania si è tenuto un incontro tra i rappresentanti dell’amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali per discutere della situazione delle Fonderie Pisano. La discussione ha riguardato la crisi che coinvolge lo stabilimento e le possibili soluzioni. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese o sulle eventuali misure future durante la riunione.

Si è svolto oggi presso la sede della Regione Campania un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione Regionale e le organizzazioni sindacali, avente come oggetto la vertenza Fonderie Pisano. L’azienda ha impugnato il provvedimento innanzi al TAR Campania con udienza cautelare prevista per il giorno 15 Aprile 2026. Indipendentemente dall’esito dell’udienza innanzi al TAR, gli assessori hanno precisato che la Regione convocherà l’azienda per un tavolo di confronto al fine di acquisire la presentazione di un piano industriale sostenibile e informazioni sulle ricerche eventualmente promosse per l’individuazione di un nuovo sito. Le parti hanno concordato sulla necessità di mantenere alta l’attenzione e di lavorare in totale sinergia per garantire uno sbocco positivo alla vertenza, garantendo i livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Fonderie Pisano, avanti sulla vertenza: intesa tra Regione e sindacati per conciliare ambiente e lavoroAccordo strategico nell'assessorato regionale in vista del tavolo Mimit del 20 aprile: «Non sacrificare né l'occupazione né il territorio» Un passo... Fonderie Pisano, SOS dei sindacati alla Regione: “Situazione drammatica”Tempo di lettura: 2 minutiSuona come un Sos la richiesta avanzata al presidente della regione e agli assessori al lavoro e alle attività produttive... Temi più discussi: Vertenza Fonderie Pisano, arrivano le convocazioni alla Regione e al MIMIT; Linee ai privati, tensione in AIR Campania: sindacati chiudono il confronto - Radio Studio90 Italia; Harmont&Blaine, accordo in Regione. Scongiurati i licenziamenti; Licenziamenti scongiurati in Harmont&Blaine, l'assessore Saggese: Soddisfazione della Regione. Vertenza Fonderie Pisano, oggi i sindacati in RegioneOGGI IN ASSESSORATO AL LAVORO CON SAGGESE E BONAVITACOLA Si terrà questo pomeriggio, alle ore 15.30, all’assessorato al Lavoro della Regione Campania a Napoli, l’incontro richiesto da Cgil e Fiom Cam ... irpiniaoggi.it Lavoro e politiche sociali, confronto in Regione con i sindacatiIl presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil. Presenti Nicola Ricci, segretario ... ansa.it Tele Club Italia. . #CampaniaOggi - Parete la festa del lunedì in albis incanta la regione - facebook.com facebook Sangiuliano boccia il bilancio della Regione Campania x.com