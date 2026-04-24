Treni quattro mesi di disagi sulle linee per Agrigento | servizi sostituiti da bus

Da metà maggio a fine settembre, i treni che collegano Agrigento alla rete ferroviaria subiranno variazioni nel servizio. Durante questo periodo, alcune corse saranno sostituite con autobus, mentre si svolgeranno interventi di potenziamento e manutenzione sulle linee Palermo-Agrigento e altre. La modifica temporanea interessa i passeggeri che si spostano verso e da Agrigento, con i lavori che si protrarranno per circa quattro mesi.

Quattro mesi di modifiche alla circolazione ferroviaria per chi viaggia da e verso Agrigento. Dal 15 maggio al 30 settembre, Rete ferroviaria italiana eseguirà importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulle linee Palermo-Agrigento e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Incendio oggi vicino alla stazione di Pesaro, treni in ritardo e disagi: linee e convogli coinvoltiPesaro, 7 febbraio 2026 - Si fa sempre più strada l’ipotesi del dolo per l’incendio, segnalato fin dalle 5,20 del mattino di oggi, vicino alla... Taranto, dissesto stradale in via Vascelli: deviate quattro linee busTarantini Time QuotidianoKyma Mobilità informa che, a causa dell’aggravarsi delle condizioni del manto stradale in via Vascelli, in contrada... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioni; Modifiche ai treni regionali nel Lazio: date, orari e tratte interessate; Scontro tra due treni in Danimarca, almeno 17 feriti; Voli a rischio? Le mete europee più comode da raggiungere in treno. Quattro giorni di modifiche e cancellazioni per i treni regionali: tutte le informazioniLa circolazione subirà delle modifiche per permettere lo svolgimento di lavori, già programmati, per un valore complessivo di 945 mila euro ... romatoday.it Due mesi di stop ai treni sulla linea Chivasso-Ivrea, le misure regionali per mitigare i disagiDal 23 febbraio al 26 aprile partirà un nuovo servizio bus sostitutivo da Aosta a Torino Porta Susa, per compensare lo stop ai treni per i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria. In ... rainews.it Mezzi pubblici piemontesi in mani estere È già così con Longitude Holding partecipata dalla spagnola Renfe, che gestisce alcune tratte di treni. La francese Sncf pronta a operare sull’Alta Velocità tra Torino e Venezia - facebook.com facebook Treno 18893 (FIRENZE SMN-BORGO S.LORENZO) viaggia con +28' per un consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo tra le stazioni di FIESOLE CALDINE e VAGLIA #treni x.com