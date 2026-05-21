Lavori in stazione per due giorni cambiano orari e corse dei regionali

Per due giorni, i treni regionali in partenza e in arrivo a Padova subiranno variazioni negli orari e nelle corse a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria. La circolazione ferroviaria sarà temporaneamente modificata per consentire l'esecuzione degli interventi. Le modifiche interesseranno i servizi di trasporto pubblico che collegano la stazione di Padova con altre località della regione. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti e a pianificare di conseguenza i propri spostamenti.

Attese modifiche alla circolazione ferroviaria di Padova per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla linea. I lavori interesseranno la stazione nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 9.40 e le 12.40, e comporteranno variazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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