Lavori tra Rho e Milano Certosa cambiano gli orari dei treni | il periodo le linee interessate e le modifiche

Da oggi, i pendolari che viaggiano tra Rho e Milano Certosa devono fare attenzione agli orari dei treni, perché sono in corso lavori sui binari che dureranno circa un mese. Le modifiche interessano diverse linee Trenord, portando a variazioni nelle corse e a possibili disagi durante il periodo di intervento. Le novità riguardano specifici tratti ferroviari tra le due località lombarde.

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Milano – Lavori sui binari tra Rho e Milano Certosa: un mese di modifiche e disagi per i pendolari di diverse linee Trenord. Doppio intervento. Gli interventi di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, programmati da tempo, sono in calendario dal 13 maggio al 13 giugno 2026. Si tratta di un primo lotto di lavori, il più impattante, mente un s econdo intervento è in programma tra il 14 giugno e il 13 settembre 2026 e riguarderà lavori infrastrutturali propedeutici alla realizzazione della nuova stazione di Milano Mind. Un arco temporale più lungo ma disagi più contenuti, limitati alle linee S6 Rho-Novara e S11 Milano Porta Garibaldi-Como San Giovanni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori tra Rho e Milano Certosa, cambiano gli orari dei treni: il periodo, le linee interessate e le modifiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori lungo la linea Napoli-Salerno: cambiano gli orari dei treniNei giorni 22, 23, 24, 26, 29, 30 aprile e 3, 6 e 7 maggio per consentire lavori di manutenzione programmata lungo la linea Napoli - Salerno (via... Trasporto pubblico, come cambiano gli orari dell'autobus per le festività di Pasqua: tutte le modificheIn concomitanza con la chiusura delle scuole per le festività di Pasqua, a partire dal giorno giovedì 2 aprile, il servizio di Autolinee Toscane...