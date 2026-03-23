Incontro pubblico per la variante al Piano urbanistico

Previsto nella Sala Polifunzionale alla presenza dei tecnici che illustreranno i contenuti, gli obiettivi e l’impostazione delle linee guida poste alla base della modifica urbanistica Incontro sul Piano Urbanistico Comunale a Cesa. Cittadini, associazioni e realtà del territorio sno invitate a partecipare all’evento pubblico di presentazione delle linee guida per la variante al Puc, in programma venerdì 27 marzo alle ore 18:00 presso la Sala Polifunzionale “G. Siani” in piazza De Michele. L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto e partecipazione sul futuro assetto urbanistico della città. La variante al Puc costituisce, infatti, uno strumento strategico per accompagnare lo sviluppo del territorio in modo ordinato, sostenibile e coerente con le esigenze della comunità locale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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