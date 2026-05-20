Piano dell’arenile verso più terrazze e piscine per gli stabilimenti balneari | ecco la variante al piano

Mercoledì mattina, nella terza commissione consiliare, sono stati presentati e discussi i dettagli di una variante al piano dell’arenile. La proposta prevede l’aggiunta di più terrazze e piscine per gli stabilimenti balneari esistenti. La variante si propone di integrare lo strumento approvato dal consiglio comunale a settembre dell’anno precedente, considerando le normative vigenti. La discussione ha coinvolto i membri della commissione, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle decisioni prese.

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