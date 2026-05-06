Lavori Aqp a Conversano | il 13 maggio stop all' erogazione di acqua
Il 13 maggio, a Conversano, l'erogazione dell'acqua sarà interrotta a causa di lavori di manutenzione straordinaria condotti da Acquedotto Pugliese. L’intervento riguarda le condotte di alimentazione primaria che forniscono acqua all’abitato nel Comune in provincia di Bari. Durante questa giornata, i rubinetti rimarranno chiusi e l’intera rete idrica potrebbe essere temporaneamente inattiva.
Rubinetti chiusi il prossimi 13 maggio a Conversano. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi funzionali che riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato nel Comune in provincia di Bari.Sospensione idrica di 9.🔗 Leggi su Baritoday.it
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