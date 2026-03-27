Il 31 marzo, a Conversano, verranno chiusi i rubinetti per consentire interventi di manutenzione da parte di Acquedotto Pugliese. L’azienda sta eseguendo lavori di miglioramento delle reti idriche nell’ambito del progetto Risanamento Reti 4, che comporteranno l’interruzione dell’erogazione di acqua in quella giornata. La chiusura riguarderà l’intera zona interessata dagli interventi.

Rubinetti chiusi a Conversano il prossimo 31 marzo. Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’ambito del progetto Risanamento Reti 4. I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di condotte di alimentazione primaria alla rete idrica al servizio dell’abitato del Comune in provincia di Bari Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 31 marzo 2026, in alcune zone della città. La sospensione avrà la durata di 6 ore, a partire dalle 9 fino alle 15. BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Lavori Aqp a Conversano, il 31 marzo stop all'erogazione di acqua

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