Lavori all’aeroporto Santorelli agli ambientalisti | Nessun danno al verde da voi solo elucubrazioni

L’assessore Santorelli ha commentato le proteste degli ambientalisti riguardo ai lavori nell’area aeroportuale destinata al festival musicale. Secondo lui, non ci sono danni all’ambiente e le preoccupazioni espresse sono solo elucubrazioni. La Lupus in Fabula aveva sollevato un allarme circa l’impatto delle opere sul verde circostante, ma Santorelli ha replicato con una frase di un ex politico, evidenziando la sua opinione sulla questione. La disputa riguarda le attività di preparazione per l’evento musicale, in un’area interessata dai lavori.

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