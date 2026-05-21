Lavori all’aeroporto Santorelli agli ambientalisti | Nessun danno al verde da voi solo elucubrazioni
L’assessore Santorelli ha commentato le proteste degli ambientalisti riguardo ai lavori nell’area aeroportuale destinata al festival musicale. Secondo lui, non ci sono danni all’ambiente e le preoccupazioni espresse sono solo elucubrazioni. La Lupus in Fabula aveva sollevato un allarme circa l’impatto delle opere sul verde circostante, ma Santorelli ha replicato con una frase di un ex politico, evidenziando la sua opinione sulla questione. La disputa riguarda le attività di preparazione per l’evento musicale, in un’area interessata dai lavori.
"Andreotti diceva che gli ambientalisti sono come i cocomeri: verdi fuori ma rossi dentro". L’assessore Alberto Santorelli (foto) risponde così all’allarme lanciato ieri da La Lupus in Fabula sui lavori in corso nell’area aeroportuale destinata all’Adriatic Sound Festival. Una replica dura, politica, ma anche tecnica, con cui l’amministrazione prova a smontare le accuse di presunte urbanizzazioni permanenti dentro il sedime dell’aeroporto. "Credo proprio avesse ragione – aggiunge Santorelli –. Non abbiamo notizia di ’ire funeste’ quando governava la sinistra, ad esempio su strada di Gimarra che sbancava un’intera collina e tutta l’area naturalistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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