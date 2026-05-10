Patto per il verde Scurria apre agli ambientalisti | In programma parchi e lotta al dissesto

Ha risposto senza indugio Marcello Scurria, candidato civico a sindaco sostenuto dalla coalizione del centrodestra, assicurando la sottoscrizione dei 5 punti redatti dalle Associazioni Ambientaliste Italia Nostra, Lipu, Serapide e dal Comitato Non Sono Indifferente e degli agronomi Alessandro.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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