Capraia da isola verde al ritorno al fossile Gli ambientalisti | Si mette in discussione un percorso decennale verso la sostenibilità

Dopo dodici anni come esempio di sostenibilità, l’isola di Capraia potrebbe tornare a utilizzare il gasolio. La società energetica ha annunciato un piano che prevede questa modifica, suscitando le preoccupazioni di Legambiente. L’associazione ha espresso il timore che questa decisione possa compromettere il percorso di tutela ambientale avviato nel tempo. La questione riguarda le scelte energetiche e il loro impatto sul territorio e sull’ecosistema locale.

Per dodici anni Capraia è stata l’unica “ isola verde ” d’Italia. Ora Enel vuole riportarla al gasolio, è l’allarme di Legambiente Arcipelago Toscano. Dal 2014 la centrale elettrica dell’isola dell’arcipelago toscano, di proprietà di Enel Produzione e unica fonte di energia per un territorio non collegato alla rete nazionale, funziona interamente a biodiesel, un carburante rinnovabile di origine vegetale. L’azienda ha deciso di abbandonarlo per tornare al gasolio fossile tradizionale, presentando la scelta come un “aggiornamento tecnologico”. “Quanto sta accadendo a Capraia è un paradosso energetico”, dichiara Sofia Mannelli, presidente di Chimica Verde Bionet e residente sull’isola: “La “Perla Verde” rischia di tornare ai combustibili fossili, mettendo in discussione un percorso decennale di innovazione e sostenibilità”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Capraia da “isola verde” al ritorno al fossile. Gli ambientalisti: “Si mette in discussione un percorso decennale verso la sostenibilità” Notizie correlate Parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto, gli ambientalisti: "Progetto fermo, si valorizzi l'area verde""Si apre qualche spiraglio contro la realizzazione di un parcheggio nel Vallo del Giardino Scotto?". Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028Potrebbero mancare poco meno di tre settimane al ritorno in gara della magica coppia azzurra formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, vincitrice... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dalle rinnovabili ai fossili la retromarcia di Capraia; Le piccole isole italiane come laboratorio di cambiamento: un censimento per studiarle; Bioeconomia, dai primati alle nuove sfide: Capraia Smart Island; Capraia tra luci e ombre | un’indagine fotografica tra memorie raccolte paesaggi resilienti gesti invisibili. Capraia, l'isola green tornerà all'elettricità prodotta bruciando gasolio?L'isola più verde sarà alimentata (speriamo di no) con elettricità generata da una centrale a gasolio. L’isola di Capraia, nell'arcipelago Toscano, che si era conquistata il diritto di essere ... huffingtonpost.it Cento anni da isola perduta, Capraia guarda ancora a GenovaSpunta il sole sull’isola. La bandiera di San Giorgio non sventola più sul Forte, ma la puoi vedere ancora nello stemma comunale sulla facciata del municipio. Nessuno parla più il dialetto locale, che ... ilsecoloxix.it Da quindici anni la Fornace Pasquinucci di Capraia e Limite ospita la mostra delle alunne e degli alunni del Liceo Artistico Virgilio. Anche quest' anno oltre un centinaio di opere di altissima qualità, tra pitture, sculture, architetture, fotografie, video, oggetti di de facebook