Lavori alla stazione per due giorni cambiano orari e corse dei treni regionali

Per due giorni, i treni regionali sulla linea di Padova subiranno variazioni negli orari e nelle corse a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La circolazione ferroviaria verrà modificata per consentire i lavori presso la stazione della città. Le modifiche ai servizi saranno in vigore per tutta la durata dell’intervento, con dettagli specifici comunicati dalle ferrovie. I passeggeri sono invitati a verificare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio.

Attese modifiche alla circolazione ferroviaria di Padova per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla linea. I lavori interesseranno la stazione nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 9.40 e le 12.40, e comporteranno variazioni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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