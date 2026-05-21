Lavori alla scuola Mazzini Trasloco per 260 studenti

I lavori alla scuola Mazzini stanno causando lo spostamento di circa 260 studenti della scuola primaria di Barberino di Mugello, che dovranno trasferirsi altrove per il prossimo anno scolastico. La decisione riguarda le attività didattiche e le aule, che saranno temporaneamente spostate in un'altra struttura. La modifica riguarda la gestione quotidiana degli studenti e richiederà un’organizzazione diversa per le famiglie e il personale scolastico. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui tempi precisi del trasloco.

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Il prossimo anno scolastico, per gli alunni della scuola primaria di Barberino di Mugello, sarà in trasferta. Il Comune ha annunciato ieri l’avvio, nei prossimi mesi di un consistente intervento sulla scuola Mazzini del capoluogo, per la quale è previsto il completo adeguamento sismico. Ce n’era bisogno, anche alla luce dell’episodio sismico del dicembre 2009, che lesionò e rese inagibili numerosi edifici nel centro del capoluogo. Un intervento non scontato. Perché pareva che i fondi non fossero sufficienti. All’inizio infatti, il Comune aveva dovuto valutare l’ipotesi di rinunciare al contributo poiché i criteri di calcolo avrebbero coperto meno della metà dei 5 milioni necessari per l’intero edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori alla scuola Mazzini. Trasloco per 260 studenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lavori di miglioramento sismico alla scuola senza disagi per gli studenti Scuola, gli alunni delle 'Mazzini' alla scoperta della Spagna: viaggio studio in AndalusiaUna settimana intensa, emozionante e ricca di scoperte: è quella vissuta dagli studenti della scuola secondaria di primo grado 'I. Adeguamento della scuola Mazzini. Ora Barberino critica la gestione del trasferimento delle classiSecondo quanto riportato, l’amministrazione comunale avrebbe escluso l’ipotesi di installare moduli prefabbricati o ... msn.com A Cislago iniziano i lavori in piazza Enrico Toti, modifiche alla circolazione davanti alla scuola MazziniPrenderanno il via lunedì 18 maggio gli interventi di sistemazione dell’area davanti alla scuola G. Mazzini, con modifiche temporanee alla circolazione e percorsi dedicati per gli alunni ... varesenews.it