Scuola gli alunni delle ' Mazzini' alla scoperta della Spagna | viaggio studio in Andalusia

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado “I. Mazzini” hanno partecipato a un viaggio studio in Andalusia, in Spagna. Durante la settimana, hanno visitato diverse città della regione, esplorando monumenti, musei e luoghi storici. Il tour ha coinvolto i ragazzi in attività didattiche e visite guidate, offrendo loro l’opportunità di conoscere più da vicino la cultura e le tradizioni spagnole.

Una settimana intensa, emozionante e ricca di scoperte: è quella vissuta dagli studenti della scuola secondaria di primo grado 'I.C. Mazzini 'di Livorno che studiano lingua spagnola, protagonisti di un viaggio studio nella splendida Andalusia, e in particolare nella meravigliosa città di Siviglia. Per mesi molti ragazzi hanno fatto il conto alla rovescia, sognando questo momento. E le aspettative non sono state deluse. Tra lezioni in lingua, attività culturali e visite guidate, gli studenti hanno potuto immergersi completamente nella realtà spagnola, mettendo in pratica quanto appreso in classe. Passeggiare tra le strette vie del...