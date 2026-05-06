Lavori di miglioramento sismico alla scuola senza disagi per gli studenti

Sono stati portati a termine i lavori di miglioramento sismico presso la scuola “A. Calcara - Plesso D'Annunzio”. Gli interventi sono stati completati senza interrompere le attività scolastiche, senza dover spostare gli studenti in altre strutture e senza organizzare doppi turni. La scuola ha continuato a funzionare regolarmente durante tutto il periodo dei lavori.

Completati gli interventi di miglioramento sismico alla scuola “A. Calcara - Plesso D'Annunzio”. Lavori realizzati senza sospendere le lezioni, senza trasferimenti presso altri plessi e senza doppi turni. Un ‘successo’ sia per gli studenti che per gli insegnanti nonché per le famiglie che non.🔗 Leggi su Casertanews.it

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