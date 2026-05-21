Lavori alla rete elettrica in centro storico chiusura di strade e disagi per la viabilità

Da lunedì 25 maggio a domenica 7 giugno, alcune vie del centro storico di Forlì resteranno interessate da lavori sulla rete elettrica eseguiti da E-Distribuzione. Durante questo periodo, alcune strade saranno chiuse temporaneamente al traffico, causando inevitabili disagi alla viabilità cittadina. Le operazioni sono programmate per migliorare l’affidabilità dell’erogazione dell’energia elettrica nella zona, con interventi che coinvolgono diverse arterie del centro. La circolazione sarà interessata da deviazioni e modifiche temporanee per tutta la durata dei lavori.

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