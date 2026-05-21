Lavori alla rete elettrica in centro storico chiusura di strade e disagi per la viabilità

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 25 maggio a domenica 7 giugno, alcune vie del centro storico di Forlì resteranno interessate da lavori sulla rete elettrica eseguiti da E-Distribuzione. Durante questo periodo, alcune strade saranno chiuse temporaneamente al traffico, causando inevitabili disagi alla viabilità cittadina. Le operazioni sono programmate per migliorare l’affidabilità dell’erogazione dell’energia elettrica nella zona, con interventi che coinvolgono diverse arterie del centro. La circolazione sarà interessata da deviazioni e modifiche temporanee per tutta la durata dei lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Da lunedì 25 maggio a domenica 7 giugno E-Distribuzione effettuerà interventi sulla rete elettrica in alcune vie del centro storico di Forlì. I lavori rientrano nel piano di potenziamento del sistema elettrico cittadino e riguarderanno via Melchiorre Missirini, via Merenda, via Petruccio Moro e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Visita dell'immobile | Massa Marittima (GR) | Mansarda ristrutturata in centro storico con soffitta

Video Visita dell'immobile | Massa Marittima (GR) | Mansarda ristrutturata in centro storico con soffitta

Sullo stesso argomento

Rete elettrica, previsti lavori in centro storico: la mappa delle zone interessate: "Non usate gli ascensori"E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, effettuerà giovedì un intervento di...

Problemi tecnici alla rete elettrica: al via i lavori sul Corso, disagi per i cittadiniAl via, da lunedì 4 maggio, il completamento degli interventi di scavo sul Corso Vittorio Emanuele, per problemi tecnici connessi alla rete elettrica.

lavori alla rete elettricaLavori alla rete elettrica a Casalecchio: la mappa di vie e civici coivoltiDisagi in vista per i residenti e le attività commerciali di diverse zone del comune di Casalecchio di Reno. Nella giornata di venerdì 22 maggio, è prevista una serie di interventi di manutenzione str ... bolognatoday.it

Lavori per una nuova rete elettrica. Finanziamenti per quasi 2 milioni. La mappa dei cantieri in centroProseguono a Montevarchi i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web