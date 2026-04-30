Problemi tecnici alla rete elettrica | al via i lavori sul Corso disagi per i cittadini

Da lunedì 4 maggio sono iniziati i lavori di scavo sul Corso Vittorio Emanuele, necessari per risolvere problemi tecnici legati alla rete elettrica. L’intervento è stato programmato per completare le operazioni di riparazione e miglioramento del sistema di distribuzione dell’energia. La strada resterà interessata dai lavori nei prossimi giorni, causando disagi alla circolazione e ai cittadini che transitano nell’area.

Al via, da lunedì 4 maggio, il completamento degli interventi di scavo sul Corso Vittorio Emanuele, per problemi tecnici connessi alla rete elettrica.I lavori saranno effettuati per qualche giorno nel tratto del Corso compreso tra via dei Principati e via Diaz. “Ci si scusa con la cittadinanza.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Lavori sulla rete elettrica: possibili disagi per i servizi della Casa della ComunitàMercoledì 25 marzo l'azienda e-distribuzione effettuerà lavori sulla rete elettrica del Comune di Bagnacavallo che coinvolgeranno anche la Casa della... Neve a primavera, tanti problemi alla rete elettrica in CasentinoPOPPI – Fin dalle prime nevicate dei giorni scorsi è a lavoro con continuità una task force di tecnici e operativi di E-Distribuzione, la società del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ripristino del regolare funzionamento del centralino telefonico comunale; Publiacqua. Rinviati per problemi tecnici i lavori previsti per il 30 aprile in alcune zone del Comune di Firenze; La trasformazione energetica dell'ospedale di Reutte; Treni. Doppio guasto a Albizzate e Certosa: ritardi e cancellazioni. Treni nel caos in Lombardia: doppio guasto manda in tilt la rete ferroviariaProblemi tecnici tra Albizzate e Milano Certosa paralizzano la circolazione. Ritardi e cancellazioni a catena su diverse linee regionali, disagi diffusi per i pendolari. laprovinciadivarese.it WindTre down oggi 27 Aprile 2026: problemi in aumento in Italia con la rete fissaWindTre registra disservizi diffusi in Italia, con prevalenza di problemi sulla rete fissa; cause ancora sconosciute. tech.everyeye.it Gentili utenti, si comunica che, a causa di problemi tecnici, nella giornata di domani il servizio di trasporto con pulmino non effettuerà il consueto giro. Ci scusiamo per il disagio. L'Amministrazione Comunale. - facebook.com facebook