Lavori alla linea elettrica | modifiche alla circolazione in alcune vie di Lanciano

Dal 12 al 19 marzo 2026, sono previsti lavori di ammodernamento sulla linea di distribuzione dell’energia elettrica in alcune vie del centro di Lanciano, in prossimità dell’ospedale Renzetti. Durante questo periodo, la circolazione in alcune strade sarà modificata per permettere l’esecuzione degli interventi. La strada interessata sarà chiusa o soggetta a deviazioni temporanee in alcuni orari.

Gli interventi saranno eseguiti dal 12 al 19 marzo, nella fascia oraria 8.45-18: il Comune adotta modifiche temporanee alla circolazione in via Milano, via Brescia e via Parma Saranno eseguiti dal 12 al 19 marzo 2026 i lavori di ammodernamento della linea di distribuzione dell’energia elettrica in alcune zone del centro di Lanciano, nello specifico nelle vicinanze dell'ospedale Renzetti. Per consentire lo svolgimento degli interventi, il settore Programmazione urbanistica – Mobilità e traffico ha introdotto alcune modifiche temporanee alla circolazione in alcune vie della città. Gli interventi, comunicati dalla ditta incaricata con nota prot. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

