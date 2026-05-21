Lavoratori sempre più poveri e anziani E con la crisi si rinuncia a fare figli

L’Italia si trova di fronte a un aumento dei lavoratori con redditi bassi e a una popolazione anziana in crescita, mentre la crisi economica si traduce in una diminuzione delle nascite e in una contrazione demografica. L’Istat ha diffuso dati recenti che dipingono un quadro complesso, con indicatori che segnalano una situazione difficile per il mondo del lavoro e per le prospettive di sviluppo del Paese. La previsione di crescita economica per il prossimo anno si conferma tra le più basse in Europa.

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