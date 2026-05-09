Crisi nei campi lavoratori agricoli sempre più anziani e 1 su 2 è straniero

In molte zone agricole, i lavoratori sono ormai prevalentemente di età avanzata, con un incremento di persone sopra i 50 anni. La presenza di operai stranieri rappresenta circa la metà della forza lavoro impiegata nei campi. Questo scenario si sta verificando in un contesto in cui il numero totale di operai agricoli sta diminuendo, mentre l’età media cresce costantemente. La situazione si ripercuote sulla produzione e sulla gestione delle attività agricole.

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