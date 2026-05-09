Crisi nei campi lavoratori agricoli sempre più anziani e 1 su 2 è straniero
In molte zone agricole, i lavoratori sono ormai prevalentemente di età avanzata, con un incremento di persone sopra i 50 anni. La presenza di operai stranieri rappresenta circa la metà della forza lavoro impiegata nei campi. Questo scenario si sta verificando in un contesto in cui il numero totale di operai agricoli sta diminuendo, mentre l’età media cresce costantemente. La situazione si ripercuote sulla produzione e sulla gestione delle attività agricole.
(Adnkronos) – Operai agricoli sempre più anziani, sembra un paradosso ma il lavoro nei campi deve fare i conti con un invecchiamento senza precedenti. In dieci anni, dal 2014 al 2024, i braccianti over 60 sono più che raddoppiati superando la soglia critica dei 100mila addetti. A fotografare la situazione nel settore primario sotto il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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