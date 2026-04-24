Mercato del lavoro l' analisi della Cisl | Forlì-Cesena è l' unica provincia romagnola sotto i livelli pre-Covid

Secondo un'analisi della Cisl, nel 2025 il mercato del lavoro in Romagna presenta alcuni segnali di stabilità, ma evidenzia anche criticità significative. In particolare, Forlì-Cesena si distingue come l’unica provincia della regione ad avere livelli di occupazione inferiori a quelli del periodo pre-Covid. La relazione sottolinea che, nonostante i fondamenti siano solidi, ci sono problemi strutturali che necessitano di interventi tempestivi.

“Il panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali che richiedono attenzione immediata”. Così Francesco Marinelli, segretario generale della Cisl Romagna analizzando i numeri del Rapporto Annuale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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