Calciomercato Milan colpo Kostic ai dettagli | Tare piazza il blitz e definisce l’accordo! Fissate le visite mediche

Il Milan ha concluso un accordo con il Partizan per il trasferimento di un giovane calciatore balcanico. Il direttore sportivo ha organizzato un blitz e sono state fissate le visite mediche, che si terranno a breve. L’affare è stato definito e il giocatore sta per passare le visite mediche prima di ufficializzare il trasferimento.

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