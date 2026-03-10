Nelle aziende del Mantovano, i carabinieri e l'Ispettorato del Lavoro hanno effettuato numerosi controlli per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla regolarità dei lavoratori. Durante le ispezioni sono state riscontrate situazioni di lavoro in nero, mancanza di visite mediche e inadempienze riguardanti le regole di sicurezza. Sono state emesse multe e presentate denunce alle autorità competenti.

Mantova, 10 marzo 2026 – Una raffica di controlli per contrastare il lavoro nero in provincia di Mantova sono stati messi in atto dai carabinieri Ispettorato del Lavoro. Un’operazione ad ampio raggio coordinata assieme al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Mantova Roberto Bolognesi che non ha mancato di produrre risultati. A Bagnolo San Vito, è stato colto in flagrante un pachistano di 21 anni titolare di un’impresa individuale di rivendita carburanti, che è stato deferito all’autorità giudiziaria per non aver formato i lavoratori sull’attività svolta e i rischi connessi, oltre che per l’omessa visita medica, per i luoghi di lavoro non idonei e il mancato possesso della cassetta di primo soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavoratori in nero, regole sulla sicurezza ignorate, visite mediche mai fatte: raffica di controlli, multe e denunce nelle aziende del Mantovano

