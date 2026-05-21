Lavinio Falco pecchiaiolo recuperato sulla spiaggia dai Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani e della Riserva di Tor Caldara

Un falco pecchiaiolo, in condizioni di debolezza, è stato trovato sulla spiaggia di Lavinio e recuperato dai Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani e della Riserva di Tor Caldara. L'animale presentava segni di debilitazione evidente e è stato preso in cura per le verifiche sanitarie. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti, che hanno avviato le procedure di tutela e recupero dell'esemplare. Nessun altro dettaglio sul percorso successivo dell'animale è stato reso noto.

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