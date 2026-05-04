Frascati I Guardiaparco del Parco regionale dei Castelli Romani hanno recuperato un pullo di Allocco

I Guardiaparco del Parco regionale dei Castelli Romani hanno trovato un pullo di Allocco nel territorio di Frascati. La scoperta è avvenuta durante un intervento di recupero nel parco, dove gli agenti hanno individuato l'uccello e lo hanno portato in salvo. Nessuna informazione è stata fornita sulla provenienza del pullo o sulle eventuali circostanze del recupero. La vicenda si inserisce nelle attività quotidiane di tutela della fauna del parco.

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